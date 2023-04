PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - José María Morr, treinador do Metropolitanos-VEN, adversário do Inter na noite desta terça-feira (18), fez parte da comissão técnica do vice-campeonato mundial sub-20 da seleção da Venezuela em 2017. O treinador ainda levou sua equipe ao primeiro título nacional da história.

Rival do Inter pelo grupo B da Libertadores, José María Morr era auxiliar de Rafael Dudamel na seleção venezuelana. Juntos, eles estiveram na melhor campanha da história da base do futebol do país com o vice-campeonato do Mundial da categoria em 2017. Um dos destaques do time era Soteldo, hoje no Santos.

A história dele como treinador nasce em categorias de base. Antes da seleção, trabalhou nas escolas de futebol e nos times de formação do Deportivo Lara.

O feito pela Vinotinto catapultou o trabalho do profissional, que em 2018 deixou a parceria com Dudamel na seleção para comandar o Estudiantes de Caracas. No ano seguinte foi para o Metropolitanos, time que comanda até hoje.

TÍTULO HISTÓRICO

O Metropolitanos foi fundado em 2011 e tinha apenas uma conquista da segunda divisão venezuelana na história. Até a chegada de Morr.

Com ele no comando, o time chegou ao ponto mais alto de sua história: o título venezuelano do ano passado.

O treinador tem por filosofia fazer seu time "ganhar jogando bem" e gosta de propor o jogo, mesmo fora de casa.

Na atual temporada, porém, o Metropolitanos não está tão bem. Com 13 pontos, aparece apenas em sexto na classificação do Venezuelano. Na estreia pela Libertadores, perdeu para o Nacional-URU, em casa.