RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A média atual de empates na fase de grupos da Libertadores 2023 pode afetar a projeção da Conmebol para o pagamento das cotas de participação dos clubes.

A entidade vai dar US$ 300 mil (R$ 1,48 milhão) adicionais a cada time por vitória conseguida na fase de grupos.

Na primeira rodada, cinco dos 16 jogos terminaram empatados. Como em 11 confrontos houve vencedores, a taxa de vitórias é de 68,75% das partidas.

Esse percentual é menor do que a Conmebol estimou para efetuar os pagamentos por mérito esportivo.

Quando fez o orçamento, a Conmebol projetou que haveria vencedor em 80% dos jogos da fase de grupos ?77 dos 96 confrontos. Se o ritmo se mantiver, serão 66 vitórias ao longo de 96 partidas.

Na primeira rodada, a Conmebol distribuiu US$ 3,3 milhões (R$ 16,3 milhões), ao todo, aos 11 vencedores de jogos.

Com essa média, ela chegará ao pagamento de US$ 19,8 milhões (R$ 97,8 milhões) só em bônus. A projeção feita pela entidade é de US$ 23,04 milhões (R$ 113,85 milhões) e consta no orçamento/informe de finanças publicado neste ano.

POR QUE A CONMEBOL CRIOU O BÔNUS

Além de fazer com que mais dinheiro chegasse aos clubes, a ideia foi separar um percentual da verba para fazer com que todos os times tenham alguma motivação na reta final da fase de classificação. Sejam os já classificados ou os já eliminados.

A cota fixa de participação dos clubes na fase de grupos é de US$ 3 milhões (R$ 14,8 milhões).

E SE SOBRAR DINHEIRO?

A verba que a Conmebol separou para as cotas que não for repassada por causa dos empates, no primeiro momento, fica na entidade. Mas a gestão atual diz que não vai guardar no caixa e, sim, reinvestir em outra área.

BRASILEIROS AINDA ARRECADAM POUCO

O mau desempenho geral dos brasileiros na primeira rodada impacta na distribuição da verba.

Entre os 11 times com vitórias na rodada inicial, só Fluminense e Corinthians são do Brasil. Quem perdeu ou empatou fica sem o bônus.

Os demais premiados foram Aucas, Racing, Nacional-URU, Cerro Porteño, Bolívar, The Strongest, Argentinos Juniors, Libertad e Atlético Nacional.

Foi uma rodada de zebras, como as derrotas do Flamengo para o Aucas e do Palmeiras para o Bolívar.

MAIOR PREMIAÇÃO DA HISTÓRIA

A distribuição de cotas de participação feita na Libertadores neste ano é recorde. Na estimativa da Conmebol, com 80% de vitórias nos jogos da fase de grupos, ela chegará a US$ 202,04 milhões (R$ 998,3 milhões, na cotação atual).

No ano passado, a entidade pagou US$ 170 milhões (R$ 840 milhões) em cotas aos clubes.