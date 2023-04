SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rio Ferdinand, ex-zagueiro inglês que marcou época no Manchester United, afirmou que as brincadeiras com Cristiano Ronaldo no início da carreira beiravam o bullying.

Ferdinand justificou as brincadeiras com Cristiano Ronaldo dizendo que ele e seus companheiros de equipe queriam criar resiliência no jovem português que havia acabado de chegar.

"Costumávamos incomodá-lo muito, tanto Quinton Fortune [ex-jogador sul-africano que jogou no United] quanto eu. Cristiano era muito mais jovem do que nós na época. Podemos ter beirado o bullying, mas estávamos apenas tentando construí-lo, criar resiliência", disse em entrevista ao programada de rádio australiano Kyle and Jackie O.

Cristiano Ronaldo chegou ao Manchester United em 2003 junto ao Sporting, quando tinha apenas 18 anos. Ele dividiu o vestiário com Ferdinand por seis anos.

"Costumávamos jogar dia sim, dia não antes do treino como parte do aquecimento. Eu costumava esmagá-lo por todos os lados. Se tivesse fosse televisionado teria quebrado todos os recordes. Ele estava chorando e tudo, ele era muito competitivo", acrescentou Ferdinand.

GERAÇÃO VITORIOSA DO MANCHESTER UNITED

Aquele time do Manchester United conquistou diversos títulos: três Premier League, uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga Inglesa, duas Supercopas da Inglaterra, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.