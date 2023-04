SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os árbitros do futebol espanhol ameaçam iniciar uma greve por conta do aumento da violência no futebol.

Os árbitros consideram estar sendo alvos constantes de atitudes hostis nas diversas categorias do futebol espanhol.

No fim de semana, pela liga juvenil, familiares de jogadores do Ceuta agrediram um juiz no momento em que ele deixava o estádio.

Haverá uma assembleia extraordinária hoje convocada pela La Liga para tratar esse e demais assuntos, como o caso Negreira.

Está em pauta também a renegociação da La Liga com a Federação Espanhol de Futebol (RFEF) no que diz respeito à escala dos árbitros.

A ideia da Liga é não depender mais da federação para fazer a escala dos árbitros.

As informações são do jornal Marca