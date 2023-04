SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O procurador-geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) Ronaldo Piamente afirmou em entrevista ao UOL News desta terça-feira (18) que não há indícios de envolvimento de clubes ou das casas de apostas nas suspeitas de manipulação de resultados.

Mais cedo, a Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, deu início à uma nova investigação com o intuito de averiguar suspeitas de manipulações de resultados em jogos da Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado.

