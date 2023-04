SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid voltou a vencer o Chelsea por 2 a 0, na tarde desta terça-feira (18), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League, e avançou à semifinal.

Rodrygo foi o nome do jogo no Stamford Bridge, marcando dois gols. Vinícius Jr e Valverde deram as assistências.

Na comemoração do primeiro gol, o atacante brasileiro imitou Cristiano Ronaldo.

Com a vitória, o Real Madrid fechou o agregado em 4 a 0 a seu favor contra o Chelsea.

Essa será a terceira semifinal consecutiva do Real Madrid na Champions. Na temporada passada, o time passou pelo Manchester City. No ano anterior, caiu para o Chelsea.

O time espanhol aguarda o jogo entre Bayern de Munique e Manchester City, nesta quarta-feira (19), para saber quem será seu adversário. Na ida, os ingleses venceram por 3 a 0.

Curiosidade: Eder Militão está fora do primeiro jogo da semifinal. O brasileiro acumulou cartões amarelos e não poderá jogar o duelo de ida.

CHELSEA

Kepa; Thiago Silva, Chalobah e Fofana; James, Kanté, Fernández (Sterling), Kovacic e Cucurella (Mudryk); Gallagher (João Félix); Havertz (Mount).

T.: Frank Lampard

Real Madrid: Courtois; Carvajal (Nacho Fernández), Alaba (Rüdiger), Eder Militão e Camavinga; Modric, Kroos (Ceballos) e Valverde; Rodrygo (Asensio), Vinícius Jr e Benzema (Tchouaméni). T.: Carlo Ancelotti

Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra

Árbitro: Daniele Orsato

Cartões amarelos: Eder Militão (REA), Cucurella, James, Mudryk (CHE)

Gols: Rodrygo (12'/2°T), Rodrygo (34'/2°T)