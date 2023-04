SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Fluminense venceu o The Strongest por 1 a 0, no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, na noite de hoje (18).

Nino, no primeiro tempo, marcou o único gol do jogo. Ganso foi o responsável pela assistência.

Marcelo, novamente escalado como titular, pediu substituição ainda no primeiro tempo e deu lugar a John Kennedy.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos seis pontos e se isolou na liderança do Grupo D da Libertadores. O The Strongest segue com três e é o segundo colocado.

O Fluminense volta a campo pela Libertadores no dia 2 de maio, quando recebe o River Plate, pela terceira rodada, às 21h (de Brasília).

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Vitor Mendes) e Marcelo (John Kennedy); André, Alexsander e Ganso; Arias (Gabriel Pirani), Lima e Cano (Lelê).

T.: Fernando Diniz

The Strongest: Viscarra; Torres (Flores), Castillo, Jusino e Roca; Quiroga (Arias), Robles e Ortega (Garcia); Arrascaita, Isnaldo (Claure) e Triverio.

T.: Ismael Rescalvo

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Cartões amarelos: Triverio (STR), John Kennedy (FLU)

Gol: Nino (39'/1°T)