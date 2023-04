SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Rogério Ceni viveu um misto de momentos e emoções na noite desta terça-feira (18) no Morumbi, quando o São Paulo venceu a Academia Puerto Cabello (VEN).

Ceni chegou ao duelo muito pressionado no cargo. Havia uma atmosfera de tensão no ar que denunciava que um resultado ruim poderia ser derradeiro para o treinador.

A escolha por um time misto dividiu opiniões no estádio. Alguns são-paulinos vaiaram e outros aplaudiram o anúncio dos titulares.

O time são-paulino saiu vaiado ao fim do primeiro tempo. O empate em 0 a 0 e as vaias subiam o tom da atmosfera que poderia findar a passagem de Ceni pelo clube.

Marcos Paulo e depois Michel Araujo marcaram os gols que mudaram a história da noite. O Tricolor foi aplaudido por seu torcedor após o apito final.

Envolvido em polêmica com Ceni, Marcos Paulo ganhou um longo abraço do treinador ainda em campo logo após o apito final. Já Michel Araujo foi elogiado publicamente sentado ao lado do treinador para a entrevista coletiva.

A tensão inicial foi substituída por uma espécie de alívio quase descontraído de Ceni. Ao responder as perguntas dos jornalistas, a maioria sobre sua possível demissão, o técnico não se mostrou arisco, mas sim tranquilo com o que estaria por vir.

"Se pensar só dessa maneira [vitória alivia tensão], cada jogo que perde você sai, a cada jogo que ganhar... se ganhar todos os jogos é gênio, não vejo futebol dessa maneira. Vejo pelo que se apresenta. Só destaco que sou extremamente feliz e satisfeito em ter o grupo que trabalho", disse o treinador tricolor.