SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou na tarde de quarta-feira (19) a saída do treinador Rogério Ceni, 50. Ele deixa o clube após um ano e meio de trabalho naquela que foi sua segunda passagem pelo comando tricolor.

Nem mesmo a vitória sobre o Puerto Cabello na última terça (18) foi suficiente para mantê-lo no cargo. Foi com dificuldade que a equipe paulistana fez 2 a 0 no frágil adversário venezuelano, no Morumbi.

Houve vaias e manifestação de torcedores organizados cobrando a demissão do profissional, ídolo do São Paulo nos tempos de jogador. Os dirigentes marcaram uma reunião com ele para o dia seguinte e o comunicaram de sua demissão.

"O São Paulo Futebol Clube anuncia a saída de Rogério Ceni da função de treinador nesta quarta (19). Também deixam suas funções os auxiliares técnicos Charles Hembert, Leandro Macagnan, Nelson Simões e o preparador Danilo Augusto", diz a nota publicada pela agremiação.