SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Liga dos Campeões conheceu nesta quarta-feira (19) os seus quatro semifinalistas.

O Manchester City terá pela frente o Real Madrid. O time inglês eliminou o Bayern de Munique, enquanto os espanhóis bateram o Chelsea.

A Inter de Milão terá um clássico contra o Milan. A Inter bateu o Benfica, enquanto o Milan eliminou o Napoli.

Os jogos de ida serão disputados nos dias 9 e 10 de maio, enquanto a volta será dia 16 e 17. Ainda não está definido qual confronto será realizado em cada data.

As semifinais da Liga dos Campeões:

Real Madrid x Manchester City

Milan x Inter de Milão

JOGOS DESTA QUARTA

A equipe de Pep Guardiola avançou com 4 a 1 no agregado após ter empatado com o Bayern por 1 a 1, na Allianz Arena. Haaland e Kimmich, ambos de pênalti, marcaram. O City havia vencido a ida por 3 a 0, no Etihad.

A Inter se classificou com 5 a 3 no agregado depois de ter empatado com o Benfica por 3 a 3, em San Siro. Barella, Lautaro e Correa fizeram para o time italiano, enquanto Aursnes, António Silva e Musa balançaram a rede para o Benfica.