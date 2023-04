RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Se Vítor Pereira incomodava a torcida do Flamengo pelo jeito mais calmo à beira do campo, Jorge Sampaoli é o completo oposto. No primeiro jogo à frente da equipe, a vitória sobre o Ñublense na Libertadores, o treinador mostrou o tradicional jeito enérgico e praticamente não parou na área técnica.

VP chegava a ficar vários minutos sentado no banco fazendo anotações, inclusive em finais, e essa característica gerava reclamações dos torcedores.

Sampaoli, por outro lado, só foi sentar no banco nos acréscimos do primeiro tempo por alguns poucos minutos.

Desde os primeiros segundos de partida o argentino já ficava de um lado para o outro, dava instruções e pedia muitas vezes para o time avançar.

O treinador chegava a quase acompanhar os ataques e chegava no limite da linha, quase como quem quer entrar em campo. Dava pulinhos, gritava e mexia os braços indicando o que queria.

CONVERSAS

Fabrício Bruno foi quem mais ouviu instruções do treinador, assim como Marinho. O atacante, novidade no time, estava exatamente colado no treinador na primeira etapa.

Os principais pedidos foram para que o time se aproximasse e avançasse no campo de ataque. Gabigol e Vidal conversaram com ele no campo para ajustes.

O treinador também foi diversas vezes na direção do banco conversar com a comissão técnica. Ficava alguns segundos e voltava.

Nos dois primeiros gols a comemoração foi bem discreta. Ele andou para o lado contrário ao que os jogadores corriam para abraçar Pedro e depois voltou para novamente falar com jogadores. Fabrício Bruno e Gabigol, além do próprio Pedro, receberam orientações.

Na segunda etapa, chamou David Luiz, Gerson e Everton Ribeiro de longe em momentos diferentes. O treinador ficou menos "nervoso" e só reclamou de algum erro em um lance de Cebolinha.

A exceção foi no gol anulado. Quando o árbitro foi ao VAR analisar, o técnico discutiu com a comissão técnica adversária. Mesmo com o jogo decidido, ele seguiu a caminhada de um lado para o outro.

TORCIDA

O novo comandante não recebeu reações dos torcedores no momento em que as escalações saíram no telão do Maracanã. Gabigol, Pedro e Ayrton Lucas, por outro lado, foram ovacionados.

Mesmo com a troca no comando, uma das torcidas do Fla estendeu uma faixa de protesto chamado a diretoria de amadora e o time de omisso.

Ao longo da partida, os rubro-negros demonstraram apoio à equipe.

Pedro deixou o campo ovacionado ao ser substituído no segundo tempo.