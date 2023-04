SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O lateral-esquerdo Vanderlan passou por um teste de fogo no Palmeiras e acabou com as dúvidas do técnico Abel Ferreira.

Vanderlan atuou nos últimos cinco jogos do Palmeiras, alcançando sua maior sequência desde que foi promovido da base.

O jovem de 20 anos substituiu Piquerez, que se recuperou de uma torção no tornozelo. O uruguaio deve ficar à disposição contra o Cerro Porteño (Paraguai) nesta quinta-feira (20), pela Copa Libertadores.

A cria do clube alviverde foi campeão paulista contra o Água Santa em campo e também foi bem diante do Bolívar, Tombense e Cuiabá. Ele deu assistência nas duas últimas partidas.

COMANDANTE CONTENTE

Abel Ferreira vê futuro em Vanderlan, mas ainda tinha certa dúvida sobre o lateral estar pronto para uma sequência maior de jogos.

Vanderlan foi aprovado nesse teste inesperado e acabou com qualquer incerteza. Sua maior sequência havia sido nas últimas quatro partidas do Brasileirão do ano passado, já com o título definido.

O Palmeiras tem dois laterais-direitos experientes, Marcos Rocha (34) e Mayke (30), e duas opções mais jovens na esquerda: Piquerez (24) e Vanderlan (20).

O Verdão chegou a pensar na contratação de um ala pela esquerda recentemente, mas apostou em Vanderlan e agora tem a certeza de que o garoto está pronto para mais oportunidades.