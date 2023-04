SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Josep Maria Fusté, lenda do Barcelona e campeão da Eurocopa de 1964 pela seleção espanhola, morreu nesta quinta-feira (20) aos 82 anos.

A notícia foi divulgada pelo Barcelona em suas redes sociais.

Ele jogou 406 partidas com a camisa do Barça, fez 117 gols e defendeu o time catalão entre 1962 e 1972.

Conquistou três Taças do Rei (1962-63, 1967-68 e 1970-71), uma Taça das Cidades com Feira (1965-66) e uma Supertaça das Feiras (1971).

O Real Madrid também prestou homenagem a Josep Fusté, classificando-o como uma 'lenda do Barcelona e do futebol espanhol'.

"Este notável meio-campista criativo foi um dos jogadores mais carismáticos do Barcelona nos anos 60, tendo chegado ao clube com apenas 12 anos de idade. Subiu nas fileiras da juventude antes de ser emprestado ao Osasuna entre 1960 e 1962, enquanto fazia o serviço militar em Pamplona. A sua velocidade, força, visão e espantosa habilidade, para não mencionar um remate extremamente poderoso, fizeram dele um dos jogadores mais populares da sua época. Ele era muito o tipo de jogador de quem uma equipa dependia. Se Fusté jogou bem, Barça jogou bem", diz o comunicado do Barcelona.