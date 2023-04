SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus teve a penalização de 15 pontos suspensa até o Tribunal Federal de Recursos da Itália fazer uma nova avaliação.

O processo contra o clube agora volta para a Corte de Apelação. O novo julgamento deve acontecer em aproximadamente um mês. Com isso, a pontuação ainda pode sofrer nova alteração até o fim do Italiano.

A Velha Senhora saltou na classificação do Campeonato Italiano e passou de 44 pontos para 59. Agora é a terceira colocada na Serie A, atrás do Napoli (75 pontos) e da Lazio (61).

O Juve também alcançou as posições que dão vagas para a Liga dos Campeões, com oito pontos de vantagem sobre o Inter, quinto classificado.

Não está claro é quando esse assunto será resolvido. Algumas fontes na Itália apontam para a temporada 2023/24.

O Colégio de Garantia do Comitê Olímpico Nacional Italiano também aceitou os recursos de Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, porém rejeitou os de Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini e Maurizio Arrivabene, ex ou atuais dirigentes da Juventus que foram suspensos por conta do escândalo financeiro.

A PUNIÇÃO

A Velha Senhora é acusada de mascarar quantias gastas com contratações e salários para reduzir prejuízos contábeis, caso que forçou a renúncia de toda a sua diretoria, incluindo o presidente Agnelli, que é investigado na Justiça comum.

A sanção aconteceu no dia 20 de janeiro deste ano. A Procuradoria da FIGC, liderada por Giuseppe Chiné, pediu nove pontos de punição, mas 15 foram dados.