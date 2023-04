SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Chelsea anunciou nesta quinta-feira (20) que fará um amistoso nos Estados Unidos contra o Wrexham, time que tem o ator Ryan Reynolds como dono.

A partida acontecerá no dia 19 de julho, no Kenan Stadium da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, com capacidade para 50 mil pessoas.

O Wrexham está localizado em País de Gales, mas disputa a liga inglesa.

Atualmente, o time lidera a quinta divisão e está bem perto do acesso.

A informação do amistoso foi confirmada tanto pelo Chelsea como pelo Wrexham.

Ter a oportunidade de enfrentar um time do calibre do Chelsea no Kenan Stadium, na Carolina do Norte, será um grande teste para nossos jogadores e será uma parte importante de nossa preparação para a temporada 2023/24", disse Phil Parkinson, gerente do Wrexham, ao site oficial.