SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou nesta quinta-feira (20) a contratação do técnico Dorival Júnior, 60, que assinou compromisso até o fim de 2024. O técnico substitui Rogério Ceni, 50, demitido após uma sequência de atuações pouco convincentes da equipe tricolor.

O paulista de Araraquara estava livre no mercado desde sua saída do Flamengo ao fim da última temporada. Mesmo após as conquistas da Copa do Brasil e da Copa Libertadores, a diretoria rubro-negra optou por trocá-lo pelo português Vítor Pereira -aposta que se mostrou equivocada.

Será a segunda passagem de Dorival pelo clube do Morumbi. E a segunda na qual chega para a vaga de Ceni. Contratado em julho de 2017, tirou o time da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas não foi além disso.

Acabou demitido em março de 2018, após uma série de resultados ruins e uma derrota no clássico contra o Palmeiras. Despediu-se com 40 partidas à frente da agremiação do Morumbi, com 17 vitórias, 11 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 51,6%. E procurou deixar portas abertas.

"Eu fico satisfeito com tudo o que recebi do São Paulo. É fato normal, corriqueiro", disse, à época. "Tentei fazer o meu melhor no São Paulo. Acho que esse é o caminho. A reciprocidade existe, e são fatos que temos que passar na vida."

O presidente atual tricolor, Julio Casares, celebrou o reencontro. "Nossa conversa com o Dorival foi franca e direta, o que proporcionou a oportunidade deste acerto rápido. Estamos satisfeitos em poder contar com ele. É um grande profissional", afirmou.