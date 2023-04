SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pela 7ª rodada da Liga de Basquete Feminino, o Blumenau não tomou conhecimento do Ituano e venceu sem forçar muito: 63 a 55. O resultado deixou a equipe de Santa Catarina na sexta posição, com duas vitórias e cinco derrotas. Já o Ituano fechou o 1º turno da LBF sem nenhuma vitória e na lanterna da competição.

O Ituano só liderou nos primeiros minutos de partida, mas depois foi dominado e só correu atrás no placar. Contudo, sempre que chegava perto, o Blumenau respondia com cestas de três e um ataque muito diversificado. Nos minutos finais, a equipe paulista cortou a desvantagem para cinco pontos, mas voltou a errar demais com muita afobação no ataque.

UNISOCIESC/BLUMENAU

Maria Paula, Mariana, Luana, Sil, Leila, Belén, Luana Nitschem, Emilly, Kawanni, Thamires, Helena e Giulia Kuck. T.: Bruna Rodrigues

ITUANO

Larissa, Palmira, Joice, Maria Carolina, Karina, Aninha, Isabella, Wanessa, Thayná, Ingrid, Khallyta, Bianca e Maristela

T.: Antonio Carlos Barbosa

Unisociesc/Blumenau 63 x 55 Ituano Basquete

Liga de Basquete Feminino - 7ª rodada

Data: 20/04/2023 (quinta-feira)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Local: Ginásio Galegão