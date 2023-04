SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras venceu o Cerro Porteño, de virada, por 2 a 1, na noite desta quinta (20), pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida foi disputada no Morumbi, já que o Allianz Parque estava reservado para shows.

O destaque da partida foi Gustavo Gómez. O zagueiro palmeirense fez um dos gols e deu assistência para o de Navarro. Churín abriu o placar para o Cerro Porteño.A vitória deixou o Palmeiras com três pontos, na última colocação do grupo C da Libertadores. Todos os times da chave têm o mesmo número de pontos, mas o saldo de gols (-1) deixa os brasileiros na lanterna.

O Verdão voltará a jogar pela competição no dia 3 de maio, quando visita o Barcelona-EQU, em Guayaquil, às 21h30 (de Brasília).

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan e Vanderlan; Gabriel Menino (Richard Ríos), Zé Rafael e Jhon Jhon (Endrick); Artur (Garcia), Dudu (Breno Lopes) e Flaco López (Rafael Navarro). T.: Abel Ferreira

CERRO PORTEÑO

Jean; Espínola (Giménez), Eduardo Brock, Piris da Motta e Báez; Bobadilla, Carrascal (Cardozo), Carrizo (Samudio) e Aquino; Morales (Galeano) e Churín (Fernández). T.: Facundo Sava

Local: Morumbi, em São Paulo

Público: 42.340

Renda: R$ 2.378.284,50

Árbitro: Fernando Rapallini (ARG)

Cartões amarelos: Piris da Motta, Churín, Aquino (CER), Marcos Rocha, Artur (PAL)

Gols: Bobadilla (5'/1°T), Gustavo Gómez (18'/2°T), Rafael Navarro (30'/2°T)