SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O retorno de Neymar à Vila Belmiro deixou o craque do PSG emocionado.

Neymar fez postagem em seu perfil no Instagram após assistir Santos x Audax Italiano. O jogador acompanhou o empate sem gols na Vila.

"Hoje quando acordei eu sorria sozinho", disse. O ex-atacante do Santos expôs a felicidade por retornar à Vila Belmiro após dez anos.

"#euvoumaseuvolto": Neymar encerrou a postagem com esta hashtag, dando indícios sobre a possibilidade de jogar novamente no Santos.

"Ontem foi difícil expressar meu sentimento? Hoje quando acordei eu sorria sozinho, de felicidade e lembrar que voltei a VILA BELMIRO após 10 anos. O frio na barriga que senti ontem foi igualzinho ao que senti na minha estreia pelo Peixe? Que sensação gostosa! Ontem, eu queria morar ali, naquele sentimento? Frio na barriga, torcida gritando meu nome, camisa 11, moicano? Quanta história hein? OBRIGADO SANTOS, EU TE AMO #euvoumaseuvolto", publicou.

O ídolo promete essa visita há anos e foi motivado desta vez por causa do acerto com a Blaze. A casa de apostas patrocina Neymar e agora está no uniforme do Santos.

Neymar Pai, que ajudou a costurar o acordo com a Blaze, esteve na Vila. Ele também tem atuado em conjunto com o presidente Andres Rueda.