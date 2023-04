SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Endrick fez sua primeira partida em uma Copa Libertadores na vitória do Palmeiras sobre o Cerro Porteño por 2 a 1.

A atuação do brasileiro ganhou destaque na imprensa espanhola. Apesar de não ter feito gol, o atacante foi considerado decisivo para o triunfo do Verdão.

"O brasileiro entrou na segunda parte com um resultado adverso de um gol contra, mas as suas intervenções precipitaram a virada dos comandados de Abel Ferreira", escreveu o jornal espanhol 'AS'.

"O treinador português o reservou para a segunda etapa e foi notável a sua entrada em campo. Endrick estava confiante, participando e ajudando os companheiros no ataque", completou o veículo.

Nesta temporada, Endrick tem três gols pelo Palmeiras, um em cada uma das duas partidas da final do Campeonato Paulista e um na estreia do Brasileirão contra o Cuiabá.

A vitória do Verdão embolou o Grupo C, com todas as equipes somando três pontos. No entanto, o Palmeiras é o lanterna por conta do saldo de gols.