RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil conheceu os adversários no Mundial sub-20 em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (21) na sede da Fifa, em Zurique. A equipe do técnico Ramon Menezes está no Grupo D, ao lado de Itália, Nigéria e República Dominicana.

O torneio terá seis grupos de quatro times.

O Brasil esteve no pote 2 devido às ausências nas edições de 2013, 2017 e 2019.

O evento contou com as presenças do argentino Sorin, capitão no título do Mundial sub-20 de 1995, e com o francês David Trezeguet, que disputou a competição em 1997.

O Brasil chega ao Mundial como campeão do Sul-Americano da categoria.

O torneio vai ser na Argentina, entre os dias 20 de maio e 11 de junho.

Inicialmente, o Mundial teria a Indonésia como sede, mas a Fifa fez a mudança após problemas políticos.

Veja os grupos

Grupo A

Argentina, Uzbequistão, Guatemala e Nova Zelândia

Grupo B

Estados Unidos, Equador, Fiji e Eslováquia

Grupo C

Senegal, Japão, Israel e Colômbia

Grupo D

Itália, Brasil, Nigéria e República Dominicana

Grupo E

Uruguai, Iraque, Inglaterra e Tunísia

Grupo F

França, Coreia do Sul, Gambia e Honduras

ARGENTINA SEDE

A Argentina teve apoio da Conmebol para correr e se candidatar a sediar a competição depois que a Fifa tirou da Indonésia o direito de organizar o torneio.

Os indonésios tiveram problemas políticos, por conta de um movimento de boicote a Israel. A Indonésia não tem relações diplomáticas formais os israelenses. Houve protestos pedindo que a seleção de Israel não estivesse entre os 24 competidores.

A AFA está com moral também porque a Argentina foi campeã do mundo no Qatar, em 2022.