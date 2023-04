SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Sheffield United por 3 a 0 e se classificou para a final da Copa do Inglaterra na tarde deste sábado (22). O confronto aconteceu em Wembley, e os gols foram marcados por Mahrez (três vezes).

As semifinais da competição são disputadas em jogos únicos e em campo neutro. A grande decisão também será disputada na estádio histórico da Inglaterra.

Agora, o City aguarda a partida entre Brighton e Manchester United - que acontece amanhã (23), às 12h30 - para saber quem vai enfrentar na final da FA Cup.

Os Citzens voltam a campo na quarta-feira (26), contra o Arsenal, em um confronto direto pela liderança da Premier League. Já o Sheffield encara o West Bromwich, no mesmo dia, pela segunda divisão inglesa.

O JOGO

O confronto teve um início equilibrado, mas o City comprovou sua superioridade.

O primeiro tempo foi de equilibrio entre as duas equipes. O Sheffield se defendeu bem e neutralizou as ações do City, que ficou com a bola nos pés, mas não criou muitas oportunidades. O Manchester abriu o placar em uma cobrança de pênalti.

A segunda etapa foi de superioridade do City. Os comandados de Pep Guardiola conseguiram ampliar sua vantagem e dominaram os 45 minutos finais. Também contaram com uma tarde inspirada de Mahrez.