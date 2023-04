SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os publishers da revista alemã Die Aktuelle demitiram a editora responsável pela publicação de uma falsa entrevista com Michael Schumacher, gerada por inteligência artificial. O grupo de mídia Funke, proprietário do veículo, divulgou em seu site essa informação e um pedido de desculpa à família do ex-piloto.

O heptacampeão da Fórmula 1, hoje com 54 anos, está recluso desde que sofreu lesão cerebral em um acidente de esqui, em dezembro de 2013, quando curtia férias com familiares nos Alpes Franceses. Sua condição médica é envolvida em mistério, e sua mulher, Corinna, faz esforço para manter a privacidade.

A família de Schumacher havia afirmado que pretendia processar a revista -o que não seria inédito, já que outras edições foram consideradas ofensivas. Desta vez, o próprio grupo de mídia baseado na cidade alemã de Essen resolveu tomar medidas e as divulgou neste sábado (22).

"A reportagem, de mau gosto e enganosa, nunca deveria ter sido publicada. De forma nenhuma atende aos padrões de jornalismo que nós -e nossos leitores- esperamos de uma editora como a Funke", disse a diretora de revistas da Funke, Bianca Pohlmann.

"Como resultado da publicação do material, haverá consequências de pessoal imediatas. A editora-chefe do Die Aktuelle, Anne Hoffmann, que assumiu a responsabilidade jornalística da revista em 2009, será dispensada de suas funções a partir de hoje", acrescentou Pohlmann.

A última edição do periódico trazia em sua capa uma imagem de Schumacher sorrindo, com a manchete: "Michael Schumacher, a primeira entrevista". A página frontal já trazia uma dica: "Parecia enganosamente real". Só na reportagem propriamente dita fica mais claro que a falsa conversa foi produzida por um "chat" de inteligência artificial.