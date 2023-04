SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nem sempre é fácil apontar os favoritos do Campeonato Brasileiro, disputa de longa duração sujeita a intempéries. Não é difícil, no entanto, com base no histórico recente, incluir Palmeiras e Flamengo entre os candidatos ao título da competição, cuja edição 2023 teve início no último fim de semana.

Ainda que as fases atuais dessas duas equipes sejam distintas, com festa alviverde e crise rubro-negra, elas vêm revezando-se na conquista dos principais títulos, como a Copa Libertadores e o próprio Brasileiro. E esse sucesso vem lhes dando vantagem sobre os demais times no Ranking Folha do futebol nacional.

A formação da Gávea foi a que mais pontuou nas competições de 2022. O triunfo na Libertadores lhe rendeu 35 pontos. Com os 15 do título da Copa do Brasil e os 7 do vice carioca, chegou a 1.233.

Apesar do sucesso, a direção do clube resolveu trocar Dorival Júnior, técnico que levantou a Libertadores e a Copa do Brasil, por Vítor Pereira. Não deu certo. Em pouco mais de três meses, o português fracassou na Supercopa do Brasil, no Mundial, na Recopa Sul-Americana e no Campeonato Carioca. Com os fracassos colecionados, acabou demitido e substituído pelo argentino Jorge Sampaoli.

A derrota do Mundial teve reflexos já na edição 2022 do Ranking Folha, uma vez que a competição, disputada em 2023, ainda era referente ao ano anterior. Ou, nos números propriamente ditos, não teve. Derrotado nas semifinais pelo Al Hilal, da Arábia Saudita, o Flamengo perdeu a chance de ganhar folga maior na liderança -o título teria valido 40 pontos; o vice, 25.

Ainda assim, a agremiação da Gávea ampliou sua vantagem com os resultados da temporada. A diferença para o vice-líder Palmeiras chegou a 141 pontos, 17 a mais do que a registrada ao fim de 2021.

O time alviverde levou 25 pontos pela conquista do Campeonato Brasileiro. Contabilizou ainda 10 pelo triunfo no Paulista e 5 pela glória inédita na Recopa Sul-Americana. Assim, passou a totalizar 1.092.

Para a edição 2023, a ser publicada ao final do ano, o Palmeiras já assegurou mais 15 pontos, 10 do título paulista, 5 do triunfo na Supercopa do Brasil -esta contra o próprio Flamengo.

"Esses jogadores nasceram para fazer história no clube. Não sei se na história, aqui no Brasil, há uma equipe ganhe tanto e de forma tão consecutiva", afirmou o técnico Abel Ferreira. "A história nos diz que sempre depois de ganhar há um relaxamento, e este time continua a sempre ir à procura de mais."

A terceira colocação no ranking ainda é do São Paulo, que, longe de seus períodos mais vitoriosos, pontuou. Não como gostariam seus torcedores. Mas levou 7 pontos pelo vice-campeonato estadual e outros 10 pelo segundo lugar na Copa Sul-Americana. Agora, contabiliza 980.

"Hoje era um dia muito importante na história do clube, no qual a gente poderia ter mudado essa década de luta, mas também de sofrimento por não ter conquistas", lamentou o técnico Rogério Ceni, após a derrota para o Independiente del Valle na decisão do torneio continental de segundo escalão.

Quem também pontuou com algum amargor foi o Athletico Paranaense, que se viu a um jogo de conquistar sua primeira Copa Libertadores. Perdeu para o Flamengo e levou 20 pontos, alcançando 347. A equipe permanece na 17ª colocação.

Outros 13 clubes pontuaram no ranking nacional em 2022: Internacional, Fortaleza, Atlético Mineiro, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Coritiba, Náutico, Brasiliense, Cruzeiro, Sport, Goiás e Paysandu.

O Ranking Folha do futebol nacional, publicado há quase três décadas, é uma classificação histórica do desempenho dos times brasileiros. Ele distribui pontos por títulos e vice-campeonatos em competições estaduais, regionais, nacionais e internacionais de primeira divisão.

Desde a primeira edição, de 1996, a lista passou por modificações, correções e revisões. A última grande revisão ocorreu em 2010.

Há também uma versão mundial do ranking, que leva em conta os títulos internacionais conquistados por clubes de todos os continentes. Essa lista existe desde 2002 e terá a sua versão de 2022 publicada em breve.

No ranking nacional só aparecem equipes que somaram pontos -ou seja, foram campeãs ou vice-campeãs- em competições nacionais ou internacionais. Há 36 agremiações que cumprem esses parâmetros -do Flamengo, primeiro colocado, ao Paulista e o Santo André, que dividem o 35º lugar.

PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE O RANKING FOLHA

**Desde quando o Ranking Folha de futebol é feito?**

A primeira edição do ranking nacional é de 1996. Desde então, a lista passou por modificações, correções e revisões. A última grande revisão ocorreu em 2010. O ranking mundial começou a ser publicado em 2002 e segue as mesmas diretrizes da lista nacional.

**Quem entra no Ranking Folha?**

No ranking nacional só aparecem times que somaram pontos (foram campeões ou vice) em competições nacionais ou internacionais. No ranking mundial, apenas aqueles que pontuaram em torneios internacionais.

**Quais são os torneios considerados?**

Para entrar no ranking, um torneio precisa ter grande representatividade, cunho oficial e sequência. Assim, campeonatos disputados só uma vez e sem perspectiva de novas edições, como os supercampeonatos realizados em alguns estados em 2002, são desconsiderados. Também não rendem pontos para o ranking torneios como Copa Rio, Copa Suruga e Florida Cup, entre outros.

**Por que os estaduais de Rio e São Paulo valem mais?**

Rio e São Paulo possuem os dois mais tradicionais e fortes campeonatos estaduais do país, por isso rendem mais pontos no ranking. Na sequência, estão os estaduais de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que também contam com equipes de grande destaque no cenário nacional. Há ainda um terceiro nível em que estão os estaduais com times que frequentemente estão na elite do futebol brasileiro e, por último, campeonatos de estados com menor tradição no cenário do futebol nacional.

**Por que o Brasileiro de 1987 é contabilizado tanto para o Flamengo quanto para o Sport?**

O ranking tenta levar em conta tanto o aspecto oficial quanto o aspecto técnico dos campeonatos considerados. Pelo aspecto oficial, como já decidido pelo STF, o campeão é o Sport. Porém, pelo aspecto técnico, é inegável o mérito do Flamengo como campeão do Módulo Verde, que reunia os principais times do país. Por isso, ambos são considerados.

**Por que torneios disputados por apenas dois clubes, como a Recopa Sul-Americana, não dão pontos ao vice?**

Toda equipe que participa de um torneio como esse já foi bonificada, já que ele reúne vencedores de competições prévias. Não seria lógico ter um time pontuando onde só fracassou.

**Por que o título paulista do São Paulo da Floresta não é computado para o São Paulo?**

São consideradas as conquistas a partir da última fundação dos clubes. Em caso de fusões, como a do Paraná, não valem as conquistas dos times que deram origem à nova equipe.

**Campeonatos de segunda divisão valem pontos?**

Não. O ranking tem como meta premiar a excelência, e campeonatos de divisões inferiores têm como maior função distribuir vagas para a divisão de elite.