RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O duelo entre Vasco e Palmeiras, neste domingo (23), pelo Campeonato Brasileiro, será o último com o atual contrato da gestão do Maracanã em vigor, e a disputa nos bastidores promete novos capítulos em breve.

O termo de permissão de uso à dupla Fla-Flu terá fim na terça-feira (25). O Vasco já buscou vias judiciais para participar do próximo chamamento público para gerir o estádio.

Sócio-fundador da 777 Partners, Josh Wander estará no Rio para o jogo e também para acompanhar os desdobramentos dos rumos da administração do Maracanã.

O CEO da 777 Football Group, Don Dransfield; e o chefe de operações de futebol, Nicolas Maya, também estarão presentes no Maracanã.

O clube acionou o TJRJ para impedir a sétima renovação automática. A Justiça estipulou que o Governo do Rio se manifeste até esta segunda-feira (24), às 14h (de Brasília).

Estádio tem sido alvo de disputa entre Vasco, Governo e a dupla Fla-Flu há meses.

Neste momento, a licitação para concessão do Maracanã está suspensa após determinação do TCE-RJ.

CAMINHO JUDICIAL

O jogo de logo mais será no Maracanã após o Vasco recorrer à Justiça e ter parecer favorável.

Flamengo e Fluminense administram o Maracanã desde 2019, sob o regime de termo de permissão de uso (TPU), com o Rubro-Negro sendo o permissionário e o Tricolor como interveniente anuente.

Entraves da dupla Fla-Flu e o caminho judicial do Cruz-Maltino para atuar no estádio já tinham acontecido

A renovação mais recente aconteceu em novembro. À época, o Vasco disse ter sido ignorado pelo Governo.

Desde então, o Cruz-Maltino se reuniu com membros dos órgãos públicos e demonstrou publicamente querer participar da concorrência pelo novo TPU.

O Vasco chegou a notificar oficialmente o Governo em duas oportunidades, mas, quando respondido, avaliou que a resposta foi evasiva.

Diante do cenário, o clube acredita que o Governo "prepara terreno" para um novo vínculo com Fla-Flu, e por isso se antecipou e foi à Justiça.

LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO

Em reunião realizada no último dia 5, os conselheiros do TCE-RJ decidiram manter suspensa a licitação para concessão do Maracanã.

No encontro, fizeram novos pedidos para que pontos do edital sejam esclarecidos pelo Governo do Rio.

O processo está suspenso desde 28 de outubro, quando decisão monocrática destacou 14 impropriedades observadas em auditoria realizada pelo Corpo Técnico do Tribunal.

Dentre os pontos contestados, está o que fala em "reservas de camarotes e estacionamento ao Governo Estadual sem justificativa técnica".

VASCO

Léo Jardim, Pumita Rodríguez, Robson (Capasso), Léo, Lucas Piton, Rodrigo, Jair, Andrey, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri

PALMEIRAS

Weverton, Marcos Rocha, Gustavo Gúmez, Murilo, Vanderlan, Gabriel Menino, Zé Rafael, Dudu, Artur, Jhon Jhon (Endrick) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Dia e hora: 23 de abril, domingo às 16h (horário de Brasília)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Rafael da Silva Alves (RS)