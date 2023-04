SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os sindicatos do setor de energia da França divulgaram uma carta ameaçando cortar o abastecimento do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e do Torneio de Roland Garros.

O objetivo é que Emmanuel Macron, presidente da França, retroceda na reforma previdenciária aprovada pelo Senado em março.

"Macron prometeu 100 dias para apaziguar, e nós prometemos 100 dias de ação e de raiva (...) O Festival de Cinema de Cannes, o Grande Prêmio de Mônaco, o Torneio de Roland Garros e o Festival de Avignon poderiam terminar na escuridão! Não deixaremos passar", afirma o comunicado.

O Grande Prêmio de Mônaco está marcado para o fim de semana de 26 a 28 de maio. Embora seja realizado na cidade-estado, ele dependente da rede elétrica francesa.

Neste mesmo final de semana, também se inicia Roland Garros. O torneio tem previsão de durar até 11 de junho.

REVOLTA NAS RUAS FRANCESAS

Milhares de franceses saíram às ruas para protestar contra a validação da reforma da Previdência pelo Conselho Constitucional.

O movimento social, o mais importante da França em décadas, teve início em 10 de janeiro, resultando em manifestações de massa em todo o país.

A reforma da Previdência que prevê uma contribuição mínima de 43 anos, o aumento da idade para aposentadoria para 64 anos.