LISBOA, PORTUGUAL (FOLHAPRESS) - Em uma ação conjunta dos ministérios do Esporte e da Igualdade Racial, o governo se prepara para lançar um programa contra o racismo e a discriminação no esporte, voltado para atletas no Brasil e no exterior.

A informação foi adiantada pela ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, em declaração a jornalistas em Lisboa, onde ela participa da comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"O programa visa, para além de tudo, mas principalmente uma comunicação que combata o racismo de frente e firmemente", afirmou Anielle.

De acordo com a ministra, o estopim para a criação do projeto foram os recentes episódios de discriminação contra o jogador brasileiro Vinícius Jr, do Real Madrid. O atacante foi alvo de ofensas racistas em mais de diferentes ocasiões durante jogos do Campeonato Espanhol.

A ideia inicial é começar o programa pelo futebol e, gradualmente, expandi-lo para outras modalidades.

Ex-jogadora de vôlei, a ministra afirmou que ela própria foi alvo de discriminação quando atuava nos Estados Unidos.