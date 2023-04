SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil fecha este domingo (23) com mais duas vagas olímpicas para a conta. Caio Bonfim alcançou o índice necessário ao ser segundo colocado da etapa de Varsóvia (Polônia) do Circuito Mundial de Marcha Atlética, na prova de 20 quilômetros. Mais cedo, Daniel Nascimento fez o mesmo na Maratona de Hamburgo (Alemanha).

Nos dois casos, a vaga não é dada como 100% garantida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), ainda que a realidade do atletismo mostre que ambos já possam arrumar as malas.

A World Athletics impõe um limite de três atletas por país e também estabelece um máximo de vagas em cada prova. Se esses tetos foram alcançados, quem tiver as marcas mais lentas fica de fora, mesmo que sejam mais rápidas do que o índice.

A realidade mostra, porém, que nunca nenhum outro brasileiro percorreu os 20km abaixo de 1h19min42s, marca que Caio fez hoje. E a World Athletics trabalha com a conta de que só metade das cotas será preenchida por atletas com índice ? as demais sairão pelo ranking.

Assim, quem fez índice, como Caio, estará na Olimpíada de Paris.

Além dele, o Brasil também teve Erica Sena com a prata na prova feminina em Varsóvia. No primeiro evento depois do nascimento do filho Kylian, ela ficou a 59 segundos do índice olímpico, com 1h30min19s no cronômetro.

Erica ainda vai disputar outras duas provas na Europa nas próximas semanas e tentar o índice. Caso repita o desempenho de Varsóvia, conseguirá a vaga olímpica pelo ranking.