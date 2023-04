SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás venceu o Corinthians por 3 a 1, de virada, na noite deste domingo (23), pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada na Serrinha, marcou a estreia do técnico Cuca no comando do Timão.

Róger Guedes colocou o Corinthians na frente. Ainda no primeiro tempo, Matheus Peixoto deixou tudo igual e, na etapa final, Lucas Halter e Apodi definiram a vitória do Goiás.

Dois dos três gols marcados pelo Goiás saíram na bola aérea. Agora, quatro dos últimos cinco tentos sofridos pelo Corinthians saíram dessa maneira.

Com a vitória, o Goiás chegou aos três pontos e assumiu a 10ª colocação na tabela. O Timão tem a mesma pontuação, mas aparece na 14ª colocação.

Cuca promoveu três mudanças na equipe titular do Corinthians em relação ao último jogo com Fernando Lázaro. Sem um lateral-direito de ofício, ele improvisou Bruno Méndez, além de colocar Du Queiroz e Chrystian Barletta nas vagas de Cantillo e Matheus Araújo.

Mesmo assim, o treinador manteve o esquema 4-4-2 utilizado por Fernando Lázaro desde o começo do ano.

Com a pressão no começo do jogo, o Corinthians chegou a mostrar um sistema com cinco defensores em determinados momentos, com Barletta fechando pelo lado esquerdo e Fábio Santos ficando mais centralizado na defesa com Gil e Balbuena.

Ofensivamente, Róger Guedes e Yuri Alberto jogaram mais centralizados, com Giuliano aberto pelo lado direito e Barletta pelo esquerdo. Durante o primeiro tempo, os dois chegaram a trocar de lado.

O gol do Corinthians saiu justamente no momento que o time era pior na partida, em lance de escanteio curto. Após abrir o placar, o Timão melhorou no confronto.

O empate do Goiás veio em uma jogada rápida pelo lado direito e que contou com um desentendimento da defesa do Corinthians, que deixou Matheus Peixoto aparecer livre na área.

Na volta para o segundo tempo, Cuca colocou Roni e Pedro nas vagas de Bruno Méndez e Chrystian Barletta. Com isso, Du Queiroz passou a jogar como lateral-direito.

O decorrer da etapa final mostrou um Corinthians com problemas na criação das jogadas ofensivas. Os lances de ataque do Timão pouco chegaram na área do Goiás.

Assim como foi no primeiro tempo, o Corinthians viu a bola aérea ser o seu grande problema e sofreu a virada. Em busca do empate, Cuca lançou o time ao ataque, mas a pressão não surtiu efeito, pelo contrário, o Esmeraldino ainda conseguiu ampliar o placar.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 3 x 1 CORINTHIANS

Data: 23/04/2023 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Serrinha, em Goiânia (GO)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Rafael Traci (SC)

Cartões amarelos: Fábio Santos, Fausto Vera (COR), Bruno Melo, Matheus Peixoto, Zé Ricardo, Palacios (GOI)

Gols: Róger Guedes (16'/1°T), Matheus Peixoto (30'/1°T), Lucas Halter (35'/2°T), Apodi (48'/2°T)

GOIÁS

Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo (Apodi), Dieguinho e Morelli; Palacios (Jhonny Lucas), Vinícius e Matheus Peixoto (Matheuzinho). Técnico: Emerson Ávila

CORINTHIANS

Cássio; Bruno Méndez (Roni), Gil, Balbuena (Júnior Moraes) e Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera (Maycon), Giuliano (Paulinho) e Chrystian Barletta (Pedro); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Cuca