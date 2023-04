SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira ganhou uma "dor de cabeça boa" para os próximos jogos: escalar o centroavante do Palmeiras.

Todas as opções de Abel para o comando de ataque vivem uma boa fase. Endrick, Navarro e Flaco López balançaram as redes nos últimos compromissos alviverdes.

Rony está próximo da volta. Em coletiva após empate com o Vasco, o auxiliar João Martins informou que o camisa 10 estará à disposição da comissão em breve.

O camisa 10 é o artilheiro do time no ano e queridinho de Abel. Atuando como falso 9, Rony está entre os pilares do Alviverde e acumula elogios do treinador.

OS CENTROAVANTES DO PALMEIRAS

Endrick deslanchou nas finais do Paulista. Ele marcou nos dois jogos contra o Água Santa e na estreia alviverde no Campeonato BRasileiro, contra o Cuiabá.

López marcou em quatro jogos consecutivos. Ganhou sequência especialmente após lesão de Rony e balançou as redes contra Bolívar (Libertadores), Água Santa (Paulista), Tombense (Copa do Brasil) e Cuiabá (Brasileiro)

Navarro garantiu virada contra o Cerro e arrancada com o Vasco. Com quatro gols no ano, o camisa 29 fez o segundo na vitória pela Libertadores e o primeiro no empate no Rio de Janeiro pelo Brasileiro.

Ausências de Rony e Veiga permitem escalação com quatro atacantes. Sem a dupla, Abel já optou por uma formação com quatro homens de frente, com Endrick e López pelo centro.

COMISSÃO APROVA COMPETITIVIDADE

O auxiliar João Martins falou sobre a boa fase do ataque após empate com o Vasco. Ele comandou o time no Rio de Janeiro, já que Abel Ferreira cumpriu suspensão.

Boa fase traz competitividade: "Estamos vivendo algo que não aconteceu nas temporadas anteriores. Os centroavantes estão nos dando dores de cabeça muito boas. Essa dor de cabeça não é para mim, o Abel que tem que decidir".

Ajuda a equipe a evoluir: "Mete algo que adoramos, competição entre eles, que é assim que conseguem evoluir. Também ajuda para os nossos zagueiros, que tem que treinar contra eles".