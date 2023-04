RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Josh Wander, dono da 777 Partners e investidor da SAF do Vasco, tem nesta segunda-feira(24) um dia relevante para os próximos passos da gestão do clube. Na pauta, investimentos e estádio.

O executivo também terá um dia de reuniões no clube, discutindo o cenário para os investimentos futuros.

Josh deixa o Brasil na terça-feira (25), por isso, não tem tempo a perder.

O Vasco espera uma resposta até as 14h da Procuradoria do Estado no processo que abriu na Justiça sobre o Maracanã.

O investidor do Vasco esteve no domingo (23) no Maracanã em uma vinda estratégica para ter noção do ambiente que a torcida é capaz de criar no estádio.

O CENÁRIO DO FUTEBOL

A vinda de Josh Wander ao Brasil coincide com o retorno de Paulo Bracks, executivo de futebol do Vasco, após uma reunião na França com gestores de outros clubes que fazem parte do grupo 777.

O conglomerado é formado por Genoa, Standard Liège, Red Star FC, Hertha BSC e Melbourne Victory.

O contato desta semana será importante para que haja um retorno pessoal do que está acontecendo no Vasco, já que Josh não participou da apresentação em Paris.

O Vasco vem de uma janela muito ativa no começo deste ano e precisa alinhar o volume de recursos disponíveis para investimento no próximo período de transferências.

BONÉ E CAMAROTE NO MARACANÃ

Josh não abriu mão do visual que combina terno e boné para assistir ao Vasco x Palmeiras no Maracanã.

Depois de passar cerca de 20 minutos à beira do gramado, no pré-jogo, ele viu a partida em um dos camarotes do estádio.

Josh conversou com o CEO do Vasco, Luiz Mello, e o vice-presidente do clube, Carlos Osório. A impressão da festa foi das melhores.

O Vasco quer participar da concorrência pela permissão de uso do estádio, com duração de 180 dias e atualmente com Flamengo e Fluminense, mas planeja um passo maior, entrando na licitação do Maracanã.