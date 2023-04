RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira acompanhou pela TV de um hotel o jogo entre Vasco e Palmeiras, no Maracanã.

Suspenso, Abel acompanhou a delegação do Palmeiras na viagem ao Rio para o jogo deste domingo (23).

O técnico não foi ao estádio porque o regulamento geral de competições da CBF o impedia.

O mesmo regulamento veta qualquer tipo de comunicação com o treinador suspenso.

O auxiliar João Martins atuou à beira do campo e participou de todas as atividades no estádio, como coletiva pós-jogo.

O Palmeiras mostrou força de reação, mas não o suficiente para virar o placar. O time saiu perdendo por 2 a 0, mas empatou por 2 a 2.

A MENTALIDADE

Artur foi um dos autores dos gols palmeirenses no Rio e citou a meta: se não der para ganhar, pelo menos não perca o jogo. Abel Ferreira relatou isso no livro "Cabeça Fria, Coração Quente".

Referindo-se ao que precisava mudar de 2021 para 2022, o técnico escreveu: "Seria fundamental construirmos a mentalidade de que, quando não for possível vencer um jogo, não o podemos perder".

O EFEITO NO GRUPO

Mas o detalhe é que o time acionou esse "botão" sem ter Abel por perto.

"A parte mental é muito trabalhada. Todos nós conhecemos o trabalho do Abel e é isso. Todo jogo é uma final, não importa a competição. Não importa o time. Tem sempre que estar em alto nível. Tem sempre que manter a cabeça fria. Muitos clubes, quando começa 2 a 0, já se entregam. No intervalo, com 2 a 1, 'Vamos, que a gente consegue'. A gente tentou a virada até o último minuto. A mentalidade é essa", disse

Artur, meia-atacante do Palmeiras.

*

O QUE DIZ O REGULAMENTO SOBRE TÉCNICOS EXPULSOS

"Art 59. § 5º - O membro de comissão técnica suspenso não poderá acessar nenhuma parte do estádio, nem se comunicar, por qualquer meio, com qualquer pessoa envolvida na partida, em especial atletas e membros da comissão técnica, nem comparecer à coletiva de imprensa ou qualquer outra atividade de mídia realizada no interior do estádio".