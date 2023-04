SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Ceará anunciou a saída do técnico Gustavo Morínigo nesta segunda-feira (25).

O time começou mal na Série B, com duas derrotas em dois jogos. No sábado (22), a equipe perdeu por 3 a 0 para o Guarani.

Além disso, o Ceará foi eliminado na Copa do Brasil e derrotado na final do Cearense.

A equipe disputa a finalíssima da Copa do Nordeste no dia 3 de maio. O jogo acontece na Ilha do Retiro.

O Vozão tem a vantagem do empate, já que venceu por 2 a 1 no Castelão.

Por conta das decisões, o time afirmou que espera anunciar um novo técnico em breve.

Morínigo ficou no clube por 24 partidas. Ele foi anunciado em novembro do ano passado.