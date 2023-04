SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Conmebol mudou a data da final da Libertadores de 2023. A partida será no dia 4 de novembro e não mais no dia 11, como a entidade tinha previsto inicialmente.

A Conmebol anunciou nesta segunda-feira (24) a mudança no calendário da Libertadores.

A decisão acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, e será em um sábado, com uma semana de antecedência do previsto.

Em relação à Sul-Americana, a final continua em 28 de outubro. E será em Montevidéu.

Novo calendário da Libertadores

Fase de grupos:

- 3 de maio: 3ª rodada

- 24 de maio: 4ª rodada

- 7 de junho: 5ª rodada

- 28 de junho: 6ª rodada

Sorteio do mata-mata: 21 de julho

Oitavas de final: 2 a 9 de agosto

Quartas de final: 23 a 30 de agosto

Semifinal: 27 de setembro a 4 de outubro

Final: 4 de novembro

FINAL NO RIO

A final da Libertadores será no Rio de Janeiro depois de uma articulação entre o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, e o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez.

O Rio receberá a final única pela segunda vez. Na ocasião anterior, em janeiro de 2021, o Palmeiras se sagrou campeão da edição 2020 da Libertadores, derrotando o Santos.

O jogo só teve 5 mil convidados, por conta de restrições relativas à Covid-19. Assim, a Conmebol achou por bem trazer o jogo de volta ao Brasil, tanto pela questão comercial e financeira quanto pela parte logística, já que os times brasileiros se tornaram presenças frequentes no jogo mais importante do continente.