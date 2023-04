SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Brasil terá mais um desfalque importante no Mundial de Judô, que acontecerá daqui a duas semanas. A CBJ anunciou há pouco que Daniel Cargnin, bronze olímpico em Tóquio, precisou ser cortado por causa de uma hérnia de disco. Ele terá que ser operado.

De acordo com a CBJ, Cargnin tem um quadro de dor lombar aguda, que não melhorou com o tratamento conservador. Daí a necessidade de cirurgia.

"Esperamos que, uma vez que a cirurgia corra bem, o atleta inicie uma rotina adaptada de treinos já nas próximas semanas", comentou o médico Rafael Sugino, especialista em coluna, que fará a operação.

A CBJ tenta substituir Cargnin na lista de inscritos para o Mundial, porque a categoria dele, até 73kg, também faz parte da disputa por equipes. Sem o medalhista olímpico, o Brasil precisa improvisar Willian Lima lutando uma categoria acima.

A seleção já tinha a ausência de Mayra Aguiar, que optou por ficar fora do Mundial para se recuperar de pequenas lesões e focar no segundo semestre. Sem ela, a equipe já vai com uma atleta a menos do que o permitido para a competição.