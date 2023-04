RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Rayan, do Vasco, foi campeão sul-americano sub-17 com a seleção brasileira e o artilheiro da competição ao lado de Kauã Elias, do Fluminense, com cinco gols.

Rayan tem uma multa rescisória estipulada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 446 milhões). Seu contrato profissional com o Vasco foi assinado em dezembro do ano passado e vai até dezembro de 2025.

O jovem tem 16 anos e impressiona com sua explosão e seu 1,85m de altura. Ele chegou ao Vasco com apenas seis anos.

Seus números na base do Vasco são expressivos e ele tem pulado etapas, já integrado ao time sub-20 e realizando treinos no profissional.

Rayan é filho do ex-zagueiro Valkmar, também revelado no Vasco e que atuou profissionalmente no clube entre 1997 e 2000.

É CRIA DA BARREIRA E PAIS SÃO EX-FUNCIONÁRIOS DO VASCO

Rayan possui uma forte ligação com o Vasco que extrapola as quatro linhas.

O jovem mora na comunidade Barreira do Vasco, que é vizinha ao estádio de São Januário.

O atacante também estuda no Colégio Vasco da Gama, instituição de ensino que funciona dentro de São Januário.

Seus pais são ex-funcionários do Vasco. Quando assinou seu contrato profissional, ele os citou:

Rayan se tornou o jogador mais jovem a atuar profissionalmente pelo Vasco no século 21 ao entrar em campo aos 27 minutos do segundo tempo da partida contra o Audax Rio, pelo Carioca deste ano.

Rayan participou de uma homenagem em vida a Roberto Dinamite em abril do passado, quando o ídolo vascaíno foi oficializado como sócio benemérito pelo Conselho Deliberativo. Na ocasião, o jovem presenteou o eterno craque com um quadro.

BARBIERI DE OLHO EM RAYAN

O técnico Maurício Barbieri tem acompanhado Rayan e deverá utilizá-lo nos treinos no retorno do jovem após o Sul-Americano. Ele chega nesta terça-feira (25) ao Brasil junto com a seleção brasileira sub-17.

A tendência é a de que Rayan participe mais das atividades com os profissionais do Vasco neste retorno ao Brasil.

O atacante já estava treinando na equipe de cima antes da viagem para a disputa do Sul-Americano.