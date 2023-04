SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O novo gramado do Morumbi reagiu bem e aguentou receber três jogos em um espaço de cinco dias na última semana.

O Morumbi recebeu um jogo do Palmeiras além das duas partidas do São Paulo. O Allianz Parque estava ocupado por um evento de rock e, então, o time alviverde atuou no estádio rival diante do acordo entre as diretorias.

O São Paulo jogou na terça e também no sábado, enquanto o Palmeiras utilizou o estádio entre as duas partidas, na quinta-feira. No primeiro jogo da série, choveu forte na região.

O time tricolor trocou recentemente o gramado do estádio. O clube retirou o campo antigo para reutilizar na base antes de receber uma série de shows da banda Coldplay.

O novo gramado custou na faixa dos R$ 600 mil e estava plantado em uma fazenda em Tremembé-SP. A grama chegou em cerca de 620 rolos, em uma logística que envolveu quatro caminhões e 12 horas de trabalho.

A grama é considerada jovem, mas mesmo assim sobreviveu à maratona. O gramado foi replantado no dia 27 de março. O antigo gramado era considerado adulto, plantado em 2017.