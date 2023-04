SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Lucas Moura, de 30 anos, jogou com o time sub-21 do Tottenham, e o episódio chamou atenção.

Lucas estava suspenso nas últimas três partidas do Campeonato Inglês. O jogador levou cartão vermelho direto no empate por 1 a 1 contra o Everton, no dia 3 de abril, após uma entrada violenta no zagueiro Keane.

O Tottenham colocou o brasileiro como titular do time sub-21 para ele não perder o ritmo de jogo após ficar fora de três jogos consecutivos.

Lucas marcou um dos gols da vitória dos Spurs, por 3 a 2, contra o Chelsea na Premier League 2.

TEMPORADA RUIM

O brasileiro só tem gols nesta temporada pelo time juvenil. Em 14 jogos com a equipe profissional, não balançou as redes nem contribuiu com assistência.

Lucas tem contrato com o Tottenham até 30 de junho de 2023.

Tudo indica que ele vai deixar a equipe no final da temporada como agente livre.