SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Cuca quer ver um Corinthians diferente contra o Remo, nesta quarta-feira (26), na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil. Em entrevista coletiva após a derrota sofrida para o Goiás no sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro, o treinador cobrou uma mudança de postura da equipe para o duelo decisivo.

"Tem que ser totalmente diferente do que jogamos hoje. Se não for assim, não vamos nem ganhar o jogo, muito menos fazer três gols [no Remo]. Não vou esconder, não adianta falar coisas bonitas aqui, a responsabilidade é de todos nós. Não é porque estou aqui há dois dias que não é minha. Quarta-feira tem que ser totalmente diferente desde o primeiro segundo", disse Cuca.

DESVANTAGEM

O Corinthians chega para o confronto contra o Remo precisando vencer por, pelo menos, três gols de diferença para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil no tempo normal. Na ida, o time alvinegro perdeu por 2 a 0.

O clube do parque São Jorge terá que decidir a vaga nos pênaltis caso vença por dois gols de diferença. Qualquer outro resultado favorece o time paraense.

Além do resultado adverso da ida, o Corinthians chega para o confronto vindo de duas derrotas e com um novo treinador que tem pouco tempo para trabalhar a equipe.

Até a partida, Cuca teve apenas dois dias para preparar a equipe. Em entrevista coletiva, ele afirmou que a preparação teria que ser mais mental do que técnica.

ESCALAÇÃO

O Corinthians deve seguir desfalcado por Fagner, Caetano e Renato Augusto, todos lesionados, enquanto Rafael Ramos segue como dúvida.

Uma possível escalação alvinegra para esta quarta-feira tem: Cássio; Du Queiroz (Balbuena), Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Fausto Vera, Maycon e Giuliano; Chrystian Barletta (Pedro), Yuri Alberto e Róger Guedes.

Do outro lado, o técnico Marcelo Cabo pode enviar a campo um Remo com: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra e Leonan; Anderson Uchôa, Richard Franco, Matheus Galdezani (Diego Tavares) e Pablo Roberto; Pedro Vitor e Muriqui.

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (26)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Transmissão: SporTV e Premiere