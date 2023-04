SÃO PAULO, SP (uOL-FOLHAPRESS) - Vinicius Junior apontou para o emblema de campeão do mundo no uniforme do Real após marcar na derrota por 4 a 2 para o Girona, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro recebeu um cartão amarelo após tirar satisfação com Santi Bueno por ter recebido uma entrada forte. Ele já havia reclamado algumas vezes antes com a arbitragem.

A torcida do Girona comemorou a punição como se fosse um gol e foi provocada pelo brasileiro. A cena ocorreu logo depois de ele ter descontado para o Real., deixando o placar 2 a 1 para o time da casa.

O camisa 20 também se desentendeu com outros jogadores do Girona na partida. Entre eles o atacante Taty Castellanos e o goleiro Gazzaniga.

Ele chegou ao seu décimo gol na La Liga, mas também possui nove amarelos. Vini ainda deu a assistência para o segundo gol do Real, chegando à sua nona no torneio, mas não conseguiu ajudar a equipe a conseguir a virada.

O comportamento de Vini vem sendo criticado pela imprensa espanhola. O jornal Sport criticou a provocação do brasileiro e disse que ele "não aprende".