SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Cuca, do Corinthians, divulgou uma nota em que aborda o caso da condenação por estupro na Suíça ?o episódio ocorreu em 1987, quando ele era jogador. A chegada do treinador ao clube, aliás, gerou protestos desde o anúncio da contratação.

Ele emitiu uma nota em que diz que só vai se pronunciar publicamente sobre o caso por meio de seus advogados. O técnico contratou um escritório com representantes na Suíça para se defender.

Cuca disse que "não deverá tolerar afrontas e ofensas contra sua idoneidade, caráter e integridade". O texto é assinado pelos advogados Beatriz Saguas e Daniel Leon Bialski.

O técnico diz que está "totalmente concentrado" para o jogo do Corinthians contra o Remo, que ocorre nesta quarta (26) em Itaquera. O time paulista precisa reverter uma desvantagem de dois gols para sonhar com a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil.

Ele ainda voltou a refutar as acusações ao afirmar que o caso foi "investigado" e "apurado" pelas autoridades na época.

Leia a nota na íntegra

"O treinador Cuca esclarece que está totalmente concentrado e empenhando toda a sua energia para o jogo decisivo que o time enfrentará amanhã e, diante das notícias veiculadas nos últimos dias a seu respeito, comunica que a partir desta nota, ele se manifestará e será representado exclusivamente por meio de seus advogados que contam com representantes na Suíça.

Desta forma, refuta as acusações que lhe são atribuídas, que remontam há mais de trinta anos e que foram investigadas e apuradas na ocasião.

O treinador segue desempenhando seu trabalho com lisura e honradez há décadas e, por essa razão, não deverá tolerar afrontas e ofensas contra sua idoneidade, caráter e integridade."