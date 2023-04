SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O São Paulo bateu o Ituano por 1 a 0, no Novelli Junior, e conquistou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Wellington Rato marcou o único gol do duelo, aos 18 minutos da segunda etapa. O camisa 27 saiu do banco de reservas para tirar o zero do placar em seus primeiros toques na bola.O Tricolor superou a baixa de última hora de Calleri, com dengue, para avançar de fase no torneio após o empate por 0 a 0 na ida, no Morumbi. A equipe foi para a decisão com dez desfalques ? nove no DM e Raí Ramos, que já atuou na competição pelo Ituano.

O adversário nas oitavas de final será definido por meio de sorteio, que ainda não tem data definida.

O São Paulo volta a campo no sábado (29) para enfrentar o Coritiba, fora de casa, pela terceira rodada do Brasileirão. Já o Ituano recebe o Guarani na sexta (28), pela Série B.

Curiosidade: A rede voltou a ser balançada no confronto entre São Paulo e Ituano depois de três empates seguidos sem gols.

FESTA DE DORIVAL

O São Paulo decidiu a vaga nas oitavas no dia do aniversário de 61 anos de Dorival Jr. Para o confronto, o novo técnico promoveu cinco mudanças nos titulares da vitória por 3 a 0 sobre o América: entraram Rafinha, Caio Paulista, Gabriel Neves, Alisson e Marcos Paulo nas vagas de Raí Ramos Patryck, Luan, Michel Araujo e Calleri.

O São Paulo teve o controle da partida e levou perigo com chutes de fora da área. Apesar de comandar as ações, os visitantes encontraram dificuldade na criação das jogadas para se aproximar do gol adversário.

O Ituano, por sua vez, foi praticamente inofensivo no ataque. A equipe da casa sofreu contra a consistência defensiva do São Paulo e não acertou o gol em nenhum chute ?ao todo, foram 17 finalizações do lado do São Paulo, contra apenas três do adversário.

O gol da vitória contou com o detalhe do "dedo do técnico" no segundo triunfo de Dorival. Rato havia acabado de entrar no lugar de Gabriel Neves, arriscou de longe e balançou a rede no seu primeiro minuto em campo.

SÃO PAULO

Rafael; Rafinha (Orejuela), Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Gabriel Neves (Wellington Rato), Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Alisson (Luan); Marcos Paulo e Luciano (Michel Araujo).

ITUANO

Jefferson Paulino; Pacheco (Thiaguinho), Frazan e Rafael Pereira (Marcel); Lucas Siqueira, Rafael Carvalheira (Rafael Silva), Marcelo Freitas e Jonathan Silva (Mário Sérgio); Quirino (Neto Berola), Person e Paulo Victor. O técnico é Gilmar Dal Pozzo.

Local: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

Árbitro: Anderson Daronco

Assistentes: Bruno Boschilia e Jorge Bernardi

VAR: Wagner Reway

Gol: Wellington Rato, aos 17'/2ºT

Amarelos: Rodrigo Nestor Eduardo Person, Pacheco, Rafinha, Arboleda, Michel Araujo e Luan