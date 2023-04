SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Athletico venceu o CRB por 2 a 1 na noite desta terça-feira (25), na Arena da Baixada, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil. O resultado levou o jogo para os pênaltis (primeiro jogo havia sido 1 a 0 para os alagoanos) e o time paranaense venceu por 4 a 2.

A disputa de pênaltis ficou marcada pelo goleiro Diogo Silva, do CRB. Ele foi para a primeira cobrança e parou na defesa de Bento. O lance foi anulado porque o goleiro do Athletico se adiantou. Na nova cobrança, Diogo Silva errou mais uma vez.

O CRB abriu o placar logo aos 7 minutos do primeiro tempo, com Anselmo Ramon aproveitando rebote do goleiro Bento. A arbitragem marcou impedimento em campo, mas o lance foi validado após revisão do VAR.

O VAR apareceu outras duas vezes na partida, anulando o que seria o segundo gol de Anselmo Ramon, aos 35 minutos do primeiro tempo, e o de Terans, do Athletico, aos 4 minutos da segunda etapa. Os dois lances estavam impedidos.

O Athletico empatou o jogo aos 18 minutos do segundo tempo, após Alex Santana, na pequena área, aproveitar toque de cabeça de Madson. A virada veio aos 38 minutos, mais uma vez com Alex Santana, aproveitando rebote de Diogo Silva.

O Athletico agora espera o sorteio da próxima fase para conhecer seu adversário nas oitavas de final.