A 6ª Corrida do Laboratório Cortes Villela, terceira etapa do 35º Ranking de Corridas de Rua de Juiz de Fora, já estão com as inscrições abertas. A prova terá a largada no dia 7 de maio, às 8h, em frente ao antigo German Village, no São Pedro, na BR-440. O percurso da corrida será de 6,7 km e o da caminhada, de 3,4 km. A corrida infantil será realizada às 9h45.

Os corredores que irão participar da corrida podem fazer as inscrições até o dia 30 de abril pelo site ou presencialmente, na loja Terra Bike, na Rua Roberto de Barros, 200, Centro ou na Ladeira Alexandre Leonel, 151, no bairro Cascatinha.

A entrega dos kits será realizada no dia 6 de maio, no Laboratório Cortes Villela, localizado na Avenida Rio Branco, 2891, de 13h às 18h. Já a entrega dos chips será feita das 6h30 às 7h45.

Nesta edição, o circuito será dividido em dez etapas, três a mais do que no ano passado. A “Meia Maratona de Juiz de Fora”, que será disputada em maio, terá o maior percurso, com 21 km no total.



Duas etapas do 35º Ranking de Corridas de Rua terão novas datas

A Meia Maratona de Juiz de Fora será realizada no dia 6 de agosto, e não mais no dia 28 de maio, devido a grandes eventos na cidade. Com essa mudança, outra etapa também mudou de data: a Corrida do Independência Shopping, que seria realizada no dia 20 de agosto, passa a ocorrer no dia 27 de agosto.



Confira o calendário de provas 2023



7 de maio : 6ª Corrida do Laboratório Cortes Villela

25 de junho: Corrida Vidativa (nome provisório)

6 de agosto: Meia Maratona de Juiz de Fora

27 de agosto: Corrida do Independência Shopping

17 de setembro: 11ª Corrida de Rua do Rodoviário Camilo dos Santos

8 de outubro: Corrida Move IT Sports (nome provisório)

29 de outubro: 10ª Corrida Solidária Outubro Rosa da Ascomcer

25 de novembro: Corrida do Bahamas Night Run