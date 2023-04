MACEIÓ, AL (UOL/FOLHAPRESS) - Ronaldo "Fenômeno" elegeu nesta quarta-feira (26) em entrevista à Betfair o Ceará como seu favorito para vencer a Série B de 2023.

"Destaco essa equipe como a favorita ao título da segunda divisão nacional neste ano", disse. "É uma grande equipe do Nordeste brasileiro, muito bem estruturada, que infelizmente caiu no ano passado".

Recém-rebaixado para a 2ª divisão, o Ceará está na final da Copa do Nordeste contra o Sport. As equipes se enfrentam na partida da volta no dia 3 de maio com a vantagem por 2 a 1 para a equipe cearense.

Na partida da volta o Vozão estará sob o comando de Eduardo Barroca. O treinador foi anunciado na segunda-feira para substituir Gustavo Morinigo.