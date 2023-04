SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Atlético-MG garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil ao empatar em 1 a 1 com o Brasil de Pelotas fora de casa, nesta quarta-feira (26).

O Atlético-MG martelou durante boa parte do jogo e Zaracho marcou o gol da classificação apenas 44 minutos do segundo tempo. Márcio Jonatan anotou o gol do Brasil, ainda no primeiro tempo.

O Galo vinha de três jogos sem vencer. Já o Brasil não entrou em campo desde a primeira partida, dia 12 de abril.

A partida teve clima tenso em diversos momentos. Os jogadores das duas equipes se estranharam no fim do primeiro tempo e durante a segunda etapa.

O próximo compromisso do Atlético-MG é contra o Athletico, em casa, no sábado (29), pelo Brasileirão.

O JOGO

Precisando da vitória, o Brasil foi pra cima e impôs seu jogo dentro de casa. Sem medo do Atlético, os anfitriões pressionaram até achar o gol, enquanto o Galo tentava surpreender no contra-ataque.

O Galo cresceu, buscou o empate, mas sem sucesso. Tentando responder rapidamente, o Atlético chegou perto do gol em diversos lances, mas viu o ritmo cair antes do intervalo.

A volta do intervalo foi equilibrada, mas logo o Atlético tomou as rédeas da partida. Com direito a gols perdidos, os visitantes foram atrás do resultado, mas pararam em boas defesas de Pitol. Foi só no final da partida que o gol saiu.

Estádio: estádio Bento Freitas, Pelotas (RS)

Data e horário: 26 de abril de 2023, às 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Thiago Henrique Neto Correa Farinha.

Gols: Márcio Jonatan (BRA), aos 17min do 1º tempo; Zaracho (AMG), aos 44min do 2º tempo

BRASIL DE PELOTAS

Marcelo Pitol; Luís Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas; Mário Henrique, Amaral (Luiz Felipe), Guilherme Nunes (Chicão), Patrick (Germano), Márcio Jonatan, Da Silva (Guilherme Beléa), Rone. T.: Rogério Zimmermann

ATLÉTICO-MG

Everson; Mariano, Mauricio Lemos, Jemerson, Battaglia; Edenílson (Hyoran), Igor Gomes (Zaracho), Patrick (Rubens), Pavón, Hulk e Vargas. T.: Eduardo Coudet