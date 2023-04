SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Neymar retornou a Paris para dar sequência ao tratamento de sua lesão no tornozelo.

O atacante voltou à França depois de passar um período no Brasil.

A equipe médica do PSG e os cirurgiões que o operaram retiraram sua bota de imobilização nesta quinta-feira (27).

Sem dar mais detalhes, o PSG informou que os exames são tranquilizadores'.

O jogador agora seguirá seu protocolo de reabilitação em Paris.

**MAIS DE UM MÊS DA CIRURGIA**

Neymar operou o tornozelo em um hospital de Doha, no Qatar, no dia 10 de março.

O atacante está lesionado desde o dia 20 de fevereiro, quando sofreu entorse em partida contra o Lille pelo Campeonato Francês.

As entorses no tornozelo estavam virando rotina para Neymar.

O jogador sofreu com o mesmo problema durante a Copa do Mundo no fim do ano passado e desfalcou a seleção brasileira por dois jogos. As lesões recorrentes fizeram o PSG optar por cirurgia.

O prazo estimado de recuperação é de três a quatro meses desde a cirurgia. Desta forma, ele só deve voltar aos gramados na próxima temporada.

**LEIA A NOTA COMPLETA DO PSG**

"Neymar Jr está de volta ao Centro de Treinamento. A equipe médica do Paris Saint-Germain e os cirurgiões que o operaram retiraram hoje sua bota de imobilização.

Os exames são tranquilizadores. O jogador seguirá agora seu protocolo de reabilitação em Paris."