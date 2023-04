O Preparador de Goleiros juiz-forano Negrette, é o novo reforço do Sub-17 do Atlético Goianiense para a temporada.

O profissional, de 38 anos, com vasta experiência na área, já foi goleiro nas categorias de base do Tupi e iniciou sua trajetória como Preparador de Goleiros em 2006 no Sub-20 do clube. Em 2010 foi Auxiliar Profissional no Sub-20 do Tupi e Preparador de Goleiros no profissional do Sport Club Juiz de Fora. Entre 2011 e 2013 ele atuou tanto no Sub-20 quanto no profissional do Tupi e entre 2015 e 2016 assumiu a preparação do Sub-20 e profissional do Tupynambás. Em 2019, Negrette passou por Tupi, Figueirense (São João del-Rei/MG) e Patrocinense (Patrocínio/MG) e retornou ao Tupi em 2020. Durante 2021 e 2022, o profissional assumiu a preparação dos goleiros do Villa Real, tendo assim atuado nos quatro times profissionais de Juiz de Fora. Negrette também possui experiência como Preparador de Goleiros de Futsal, onde atuou no Tupi de 2015 a 2018.

Com o Tupi, o Preparador de Goleiros foi Campeão Brasileiro da Série D em 2011 e Campeão do Interior do Campeonato Mineiro em 2013. Com o Tupynambás, foi Campeão Mineiro da Segunda Divisão em 2016 e com o Villa Real Campeão Regional em 2022.

Pela primeira vez na carreira, Negrette sai de Minas Gerais. Sobre esse novo desafio o profissional relata. "Penso sempre em abrir o mercado, aqui é um estado muito bom, a cidade é muito boa, busco sempre conhecimento e trocar novas ideias para aprender, ainda mais em outro estado. Foi uma decisão bem tranquila, sei do peso da camisa que estou vestindo então não foi difícil tomar essa decisão de sair de Minas Gerais e vir para Goiás. Fui muito bem recebido pela diretoria, comissão, staff, atletas e todos os envolvidos no projeto, o que facilitou mais minha vida aqui".

Negrette também conta o que espera do seu trabalho e qual o objetivo dele." Espero do meu trabalho muita dedicação e muito estudo. É uma oportunidade única vestir a camisa de um clube grande que tem essa história e que pensa na formação de novos atletas. O Atlético é um clube bem estruturado, que tem um presidente e uma diretoria muito boa, com pessoas responsáveis que trabalham com o pé no chão. Chego motivado e preparado para fazer um bom trabalho com os garotos aqui e pensando na formação e na performance de cada atleta, já que o nosso objetivo principal é trabalhar para formar goleiros para a equipe principal. É trabalhar dia a dia, jogo a jogo, para formar grandes goleiros para a nossa equipe", finaliza o preparador.

Negrette já chegou estreando no Atlético Goianiense. A equipe está disputando o Campeonato Goiano e já fez dois jogos, contra o Aragoiânia, empataram em 2 a 2, e o Bela Vista, venceram por 4 a 2. A equipe também disputará o Campeonato Brasileiro Sub-17 em 2023.