SÃO PAULO, SP (uOL-FOLHAPRESS) - Um atleta de 16 anos chamado Kyle Limper morreu na cidade norte-americana da Filadélfia, menos de 24 horas após ser diagnosticado com leucemia.

O pai de Kyle contou ter levado o filho para um hospital de crianças após o garoto reclamar de dores intensas nas costas depois de um jogo de basquete. "Me disseram que deveríamos esperar uns dias, caso ele não melhorasse, era para voltar. Em dois dias ele não conseguia nem mais ficar em pé", disse Ken Limper.

Então o adolescente foi internado, veio o diagnóstico de leucemia e ele morreu poucas horas depois. O atestado de óbito dele relata falência múltipla de órgãos.

Kyle Limper era jogador de futebol americano do time da Kensington High School. Ele também era atleta de corrida e membro do time de wrestling da instituição. Ele planejava jogar futebol americano na universidade e estudar criminologia para trabalhar no FBI.

"Foi um pesadelo imenso. A cada retorno médico a situação só piorava", lamentou Ken Limper. A mãe do menino também falou: "Não desejo isso a ninguém".

"Antes de 13 de abril ele estava completamente saudável e feliz, sem sinal de doença", diz o obituário compartilhado pela família do adolescente. "A doença veio e o levou".