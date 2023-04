O Tupi anunciou o desligamento do atacante Muller Fernandes, um dos artilheiros do time, na tarde desta quarta (26), às vésperas da estreia no Campeonato Mineiro. Em nota oficial, o clube informou que que também já realizou o acordo com o jogador e que o mesmo está liberado para seguir sua carreira.

A saída conturbada do jogador se deu por problemas com o técnico Tinoco. Em entrevista para um veículo de comunicação de Juiz de Fora na tarde desta quarta (26), Muller teceu críticas ao treinador. As palavras do jogador não foram bem recebidas pelo profissional, que em uma Nota de Esclarecimento nas redes sociais rebateu as acusações do atleta.

Ver essa foto no Instagram

A reportagem do Portal Acessa.com entrou em contato com o Muller que alegou ter dito que "o que fizeram com ele foi pilantragem", por situações pessoais que aconteceram com sua pessoa, e que não disse que o técnico é pilantra. "Primeiramente, eu jamais iria chamar alguém de pilantra. Eu falei que foi pilantragem comigo, mas não enderecei a palavra pra ele de maneira nenhuma. Todo mundo sabe que todo treinador tem suas peças que gosta de trabalhar, que gosta de fazer seu jogo, que já conhece o seu futebol. Então quis dizer que foi pilantragem comigo, não quis chamar ninguém de pilantra, mas já foi esclarecido, está tudo bem paz, tá tudo tranquilo".

A Assessoria de Imprensa do clube informou que o atleta vinha sendo titular durante toda a preparação e em todos os amistosos, mas perdeu a vaga após faltar um treinamento sem justificativa. Essa falta aconteceu no dia seguinte após um churrasco de confraternização no clube e foi confirmado pela assessoria. O clube ressalta que encara esse episódio como encerrado, que não falará mais sobre o assunto e que o foco total agora é no jogo deste sábado (29), contra o Tupynambás.

Sobre a falta sem justificativa informada pelo clube o atleta comenta. "Sobre essa situação de faltar treino, quem me conhece sabe que sempre fui trabalhador, sempre trabalhei e sempre gostei de trabalhar, se quiser pode perguntar para o preparador físico, o Alex".

Muller conta que não guarda mágoa do que aconteceu pela sua passagem no clube. "Não tenho mágoa, não tenho raiva dele (Tinoco) nenhuma. Que ele faça o trabalho dele, feliz, e estou aqui na torcida pelo Tupi e com certeza torcendo também pelo grande presidente que o clube tem, que é o Tiquinho, que merece coisas grandes no futebol e com certeza é o acesso para a elite do Campeonato Mineiro".

Muller comenta que tem propostas de outros clubes, mas que no momento está focado em ficar um pouco com a família. "Tem alguns clubes entrando em contato comigo, inclusive clubes da região para jogar o campeonato, mas no momento estou focado em ficar um pouco com a minha família e esquecer um pouco o que aconteceu, pois foi muito turbulento. Sou profissional, preciso trazer o pão de cada dia pra casa e algum clube entrando em contato comigo logo logo vou acertar e quem sabe retornar para Juiz de Fora.".

O atleta finalizou mandando um recado para os ex-companheiros e para a torcida. "Quero dizer que não tenho nada contra ninguém, é um baita time, um baita elenco e tem tudo pra dar certo, para subir no campeonato e com certeza estarei aqui na torcida. Que Deus abençoe a todos e que continuem trabalhando firme para as coisas acontecerem".

